Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:26 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 9:28