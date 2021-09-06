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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

DHA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 10:15

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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