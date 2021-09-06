Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
DHA | 06 Eylül 2021 Pazartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 10:15