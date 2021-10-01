Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.
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- MSB: Hudutlarda 4'ü terör örgütü üyesi 7 kişi yakalandı
MSB: Hudutlarda 4'ü terör örgütü üyesi 7 kişi yakalandı
DHA | 01 Ekim 2021 Cuma - 11:48 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 11:48