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MSB: "Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti"

AA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 14:33 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 14:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na  ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
 
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan  Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli  atışlarla yerle bir etti."
 

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