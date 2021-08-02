Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak" denildi.
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- MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 02 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:15 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 11:15