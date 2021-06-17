Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.
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- MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti
MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti
DHA | 17 Haziran 2021 Perşembe - 12:25 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 12:25