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MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti

DHA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 12:25 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 12:25

Milli Savunma Bakanlığı'nca ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine Türk F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.
 
 
 
 

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Milli Savunma Bakanlığı ABD B-52 uçak
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