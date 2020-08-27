Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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- MSB: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA | 27 Ağustos 2020 Perşembe - 19:46 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 19:54