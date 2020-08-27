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MSB: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 19:46 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 19:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk  bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı  terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist  etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer  verildi.

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