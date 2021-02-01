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MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

DHA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 12:24 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 12:24

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan Libyalı 20 askerin, ülkelerine uğurlandığını duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor.
 
Bu kapsamda, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda Libyalı 20 misafir askerî personele 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi' verildi.
 
Libyalı personele; dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler verildi. 11 Ocak tarihinde başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, 31 Ocak 2021 tarihinde Konya’dan ülkelerine uğurlandı" denildi.
 
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