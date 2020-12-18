MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

Bakanlığın Twitter adresinden, düzenli olarak gerçekleştirilen NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 15 Aralık'ta 1'inci, 3'üncü ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlıkları tarafından NEXUS ACE 20-35 eğitim uçuşları yapıldığı belirtildi.
Eğitimlere NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile iki F-4 ve dört F-16 uçağının katıldığı açıklandı.
Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi kuzeyinde 15 Aralık 2020 tarihinde 1’inci, 3’üncü ve 6’ıncı Ana Jet Üs Komutanlıkları tarafından NEXUS ACE 20-35 eğitim uçuşları toplam 8 uçak (2xF-4, 4xF-16, 1xE-7T[HİK] ve 1xNATO AWACS uçağı) ile icra edildi. pic.twitter.com/0b4YOYL30t— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020