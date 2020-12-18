MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi kuzeyinde 15 Aralık 2020 tarihinde 1’inci, 3’üncü ve 6’ıncı Ana Jet Üs Komutanlıkları tarafından NEXUS ACE 20-35 eğitim uçuşları toplam 8 uçak (2xF-4, 4xF-16, 1xE-7T[HİK] ve 1xNATO AWACS uçağı) ile icra edildi. pic.twitter.com/0b4YOYL30t