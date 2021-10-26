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MSB duyurdu! Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

26 Ekim 2021 Salı - 17:55 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:58

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
 
Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
 
 

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