MSB duyurdu! Vurarak durdurdular

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen terör örgütü PKK /YPG'ye bomba yüklü kamyoneti vurarak durdurduğunu, kamyonun boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facianın önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ’nin kuzeyinde masum sivillere yönelik insanlık dışı planlar yapmaya devam ettiği belirtti. Bombalı terör saldırılarıyla çoluk çocuk demeden Suriyeli masum sivillere saldırma çabasında olan terör örgütünü, DEAŞ benzeri eylemlerle Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmeye, bölge halkını yeniden göçe zorlamaya devam ettiği kaydedildi.

'KOMANDOLARIMIZ BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ'

Bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçiğin ise terör örgütlerinin kalleş planlarını boşa çıkartmayı sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce bombalı terör saldırılarını son anda fark ederek önleyen kahraman komandolarımız, yine büyük bir faciayı önledi. Yaşanan son olayda Barış Pınarı bölgesindeki M-4 karayolunun kuzeyinde kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyonet tespit edildi. Kasası açık olan ve mazot varilleri yüklü olan kamyonet, sivillerin bulunduğu bölgeye doğru süratli şekilde ilerlemesi üzerine bölgede konuşlu bulunan Mehmetçiklerimiz tarafından aracın durması için uyarı ateşi açıldı. Buna rağmen durmayan ve sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan araç hızını iyice artırınca bombalı araç olarak değerlendirildi. Bunun üzerine sivillerin zarar görmemesi için araç TOW güdümlü tanksavar silahı ile başarılı şekilde vurularak durduruldu. Araç vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir gürültü ile patladı. Suriyeli kardeşlerimizin huzur güvenliği için bölgede fedakarca ve kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimizin dikkati ve başarılı müdahalesi sonucu masum sivillere yönelik planlanmış kanlı bir tezgah daha boşa çıkmış, büyük bir facia önlenmiş oldu."