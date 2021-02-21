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MSB duyurdu! Türkiye sınırında yakalandılar

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 12:58 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 12:58

MSB, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca sınırlarında, Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirdi.


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Narlıca MSB Reyhanlı
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