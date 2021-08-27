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MSB duyurdu! TSK havadan vurdu! Gara'da...

DHA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 15:22 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 15:32

Son dakika haberi... MSB, Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada " Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi.


MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
 
"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
 
BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA: SAYI 7 OLDU
 
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" açıklamasını yaptı.

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