Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu." denildi.
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MSB duyurdu! Toplam sayı 116'ya yükseldi
19 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:39 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 13:42