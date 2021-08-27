Milli Savunma Bakanlığ’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.
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MSB duyurdu! Tespit edilip öldürüldüler
DHA | 27 Ağustos 2021 Cuma - 11:19 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 11:27