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MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe

DHA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 10:48 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 10:52

MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu." denildi.

 

 

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MSB Barış Pınarı Türk Silahlı Kuvvetleri PKK/YPG
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