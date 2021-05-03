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MSB duyurdu! Tek tek imha edildi

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:35 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 15:36

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada sığınak ve çok sayıda mühimmattın METİ Timimiz tarafından imha edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
 
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
 
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.
 

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