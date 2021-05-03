MSB duyurdu! Tek tek imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada sığınak ve çok sayıda mühimmattın METİ Timimiz tarafından imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.