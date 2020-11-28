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MSB duyurdu: Taciz atışı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 15:05 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 15:05

Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaparak, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
 
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

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