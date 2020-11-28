MSB duyurdu: Taciz atışı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaparak, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK /YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.