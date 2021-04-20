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MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 11:33 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 11:33

MSB: Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.


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MSB sınır terörist
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