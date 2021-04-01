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MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar

DHA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 10:54 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 10:56

MSB: Edirne İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi.


MSB: Edirne İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi.

 

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