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MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 11:49 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 12:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne  sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs  yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen  ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi."  ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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MSB sınır kaçak
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