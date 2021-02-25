Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar
MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar
AA | 25 Şubat 2021 Perşembe - 11:49 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 12:01