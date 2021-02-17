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MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 10:10

Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi Hatay sınırında yakalandı.


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