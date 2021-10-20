Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB duyurdu! Sınırda FETÖ ve DEAŞ üyeleri yakalandı
MSB duyurdu! Sınırda FETÖ ve DEAŞ üyeleri yakalandı
AA | 20 Ekim 2021 Çarşamba - 16:12 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 16:41