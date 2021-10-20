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MSB duyurdu! Sınırda FETÖ ve DEAŞ üyeleri yakalandı

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 16:12 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 16:41

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da  sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla  geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan  2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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