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MSB duyurdu! Silopi'den acı haber geldi

DHA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 22:46 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 23:40

Milli Savunma Bakanlığı "Şırnak /Silopi’de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklaması yaptı.


Habur Çayı'nda suya kapılan asker şehit oldu.MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habur Çayı'nda suya kapılarak yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez için başsağlığı mesajı kaleme aldı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine taziye dileklerini iletti. 

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MSB Şehit asker Silopi
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