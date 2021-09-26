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MSB duyurdu! Sıcak çatışma! Komandolar vurdu

26 Eylül 2021 Pazar - 10:55 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 11:10

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPGnin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPGli terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.


MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPGnin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPGli terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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