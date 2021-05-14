MSB duyurdu! Şehit Yasin Özdamar'ın kanı yerde kalmadı
14 Mayıs 2021 Cuma - 22:40 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 22:51
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir asker şehit oldu. Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bütün terör inlerinin yerle bir edileceği, tek bir şehidin bile kanının yerde kalmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.