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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler...

30 Temmuz 2021 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 16:00

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımızdan teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi. 
 
 

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MSB pkk ypg Fırat Kalkanı
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