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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist öldürüldü

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 10:02 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 10:06

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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MSB Terörist Pençe Kaplan
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