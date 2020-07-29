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MSB duyurdu! Sahil Güvenlik tarafından 28 göçmen kurtarıldı

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:42 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 15:44

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı." denildi.
 

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MSB düzensiz göçmen Sahil Güvenlik
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