Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı." denildi.
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MSB duyurdu! Sahil Güvenlik tarafından 28 göçmen kurtarıldı
29 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:42 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 15:44