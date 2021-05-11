Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen PKK’lı teröristler, maket uçakla saldırmaya çalıştı. Metina’daki Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü" denildi. Bakanlık, düşürülen maket uçağın fotoğrafını da paylaştı.
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MSB duyurdu! PKK uçağı düşürüldü
DHA | 11 Mayıs 2021 Salı - 11:00 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 11:00
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.
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