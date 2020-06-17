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MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

17 Haziran 2020 Çarşamba - 1:20 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 1:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu. MSB operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir."dedi.


MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de'' ifadesine yer verildi.
 
MSB'DEN AÇIKLAMA
 
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.
 
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:
 
Şimdi sıra Haftanin’de.
Teröre karşı
#Pençe ve #Kaplan
 
#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı.
Kahramanlarımızı selamlıyoruz.
 

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MSB Pençe-Kaplan Haftanin Operasyon
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