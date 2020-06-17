MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de'' ifadesine yer verildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:
Şimdi sıra Haftanin’de.
Teröre karşı
#Pençe ve #Kaplan
#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı.
Kahramanlarımızı selamlıyoruz.