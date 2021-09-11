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MSB duyurdu! Pençe-Kaplan'da 9 PKK’lı etkisiz hale getirildi

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 13:10

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. 
 

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