Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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- MSB duyurdu! Pençe-Kaplan'da 9 PKK’lı etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Pençe-Kaplan'da 9 PKK’lı etkisiz hale getirildi
AA | 11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 13:10