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MSB duyurdu! Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 17:24

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.


Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde "terör temizliğinin" devam ettiği belirtilerek, Mehmetçiğin bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği bildirildi.

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MSB Operasyon Pençe-Şimşek Pençe-Yıldırım
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