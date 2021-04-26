Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde "terör temizliğinin" devam ettiği belirtilerek, Mehmetçiğin bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği bildirildi.
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MSB duyurdu! Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
AA | 26 Nisan 2021 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 17:24