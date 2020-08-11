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MSB duyurdu: Misakımız Mavi Vatanımızdır

11 Ağustos 2020 Salı - 20:49 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 20:49

MSB'den yapılan açıklamada "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." ifadeleri yer aldı.


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MSB Mavi Vatan akdeniz
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