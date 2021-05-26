MSB duyurdu! Komando Albay Gökeş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İstanbul’da görev yapan P. Komd. Alb. Mehmet Gökeş, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.