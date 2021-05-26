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MSB duyurdu! Komando Albay Gökeş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:22 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 16:22

Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
 
MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İstanbul’da görev yapan P. Komd. Alb. Mehmet Gökeş, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
 

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MSB Komando Mehmet Gökeş
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