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MSB'den "Komandolar Kuzey Irak'ta" paylaşımı!

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 15:52

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta" paylaşımı yapıldı.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Kahraman komandolar  Kuzey Irak'ta" paylaşımı yapıldı. 
 
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk  Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta." ifadesine yer verildi.
 

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MSB Irak komando harekat PKK
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