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MSB duyurdu! İlk kez oldu, NATO'ya ait uçağa...

28 Ocak 2021 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 11:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'dan kalkan  ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava  Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. 

Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali  sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer  verildi.

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MSB NATO E-3A AWACS
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