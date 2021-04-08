MSB duyurdu! İki terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. MSB Zeytin Dalı Harekat bölgesinde iki teröristtin öldürüldüğü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren teröristlere yönelik operasyonların devam edildiği bildirildi. Operasyonda 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.