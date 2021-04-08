MSB duyurdu! İki terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren teröristlere yönelik operasyonların devam edildiği bildirildi. Operasyonda 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.