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MSB duyurdu! Hepsi etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Hepsi etkisiz hale getirildi
AA
| 25 Nisan 2021 Pazar - 12:16
| Son Güncelleme : 25 04 2021 - 12:16
MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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