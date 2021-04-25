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MSB duyurdu! Hepsi etkisiz hale getirildi

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 12:16 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 12:16

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


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