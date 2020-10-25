Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
AA | 25 Ekim 2020 Pazar - 10:45 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 11:11