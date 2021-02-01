MSB duyurdu! Havan atışları gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi" denildi.
01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHzpdY8yyq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021