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MSB duyurdu! Hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiler

06 Eylül 2021 Pazartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 18:54

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.

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MSB Irak’ın kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyonu
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