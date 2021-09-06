Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.
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MSB duyurdu! Hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiler
06 Eylül 2021 Pazartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 18:54