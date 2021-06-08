Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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MSB duyurdu! Hava harekatı ile etkisiz hale getirildiler
DHA | 08 Haziran 2021 Salı - 14:02 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 14:02