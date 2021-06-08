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MSB duyurdu! Hava harekatı ile etkisiz hale getirildiler

DHA |  08 Haziran 2021 Salı - 14:02 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 14:02

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Hava harekatı MSB Milli Savunma Bakanlığı
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