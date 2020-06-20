Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.
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MSB duyurdu: Hainler kaçacak delik arıyor
20 Haziran 2020 Cumartesi - 12:39 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 12:39