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MSB duyurdu: Hainler kaçacak delik arıyor

20 Haziran 2020 Cumartesi - 12:39 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 12:39

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.
 

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msb Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyonu
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