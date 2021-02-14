MSB duyurdu! Gara’daki mağarada ele geçirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara’daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada Kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, alıkonulan 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığını açıklamıştı. Akar, "Masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür" dedi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.