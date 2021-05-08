Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi" denildi.
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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü...
DHA | 08 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:05 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 17:10
MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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