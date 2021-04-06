06 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.443 0.06 EURO 9,6160 0.26
USD 8,1400 0.47 ALTIN 453,850 0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

06 Nisan 2021 Salı - 9:55 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 9:58

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..
 
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.
 
 
 

ETİKETLER

MSB Barış Pınarı terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.