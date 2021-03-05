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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 9:58 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 10:01

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB terörist Fırat Kalkanı
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