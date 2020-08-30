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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

30 Ağustos 2020 Pazar - 17:48 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 17:49

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."


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MSB PKK terörist
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