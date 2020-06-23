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MSB duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

23 Haziran 2020 Salı - 20:30 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 20:30

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."


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Irak'ın kuzeyi PKK terörist hava harekatı
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